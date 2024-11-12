2025 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacakları maaş zammı, Ekim ayında açıklanan enflasyon verileri ile daha net bir şekil almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım'da Ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurdu ve bu veriler Ocak 2025'te yapılacak emekli maaşı zammının ne kadar olacağına ışık tuttu. Peki, Ocak'ta emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte, 2025 emekli maaşı zammı ve Bağ-Kur ile SSK emeklilerine yapılacak artış hakkında bilmeniz gereken her şey.