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2025 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 yılına girmeye sayılı günler kaldı ve milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşı zammı hesaplamaları şekillenmeye başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiren yeni maaş zammı için kritik veriler gelmeye devam ediyor. Enflasyon oranlarına göre belirlenen maaş artışı emekliler için çok önemli bir konu haline geldi. Peki 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 için son hesaplamalar ve tahminler...

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:19 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:19
2025 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacakları maaş zammı, Ekim ayında açıklanan enflasyon verileri ile daha net bir şekil almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım'da Ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurdu ve bu veriler Ocak 2025'te yapılacak emekli maaşı zammının ne kadar olacağına ışık tuttu. Peki, Ocak'ta emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte, 2025 emekli maaşı zammı ve Bağ-Kur ile SSK emeklilerine yapılacak artış hakkında bilmeniz gereken her şey.

2025 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekim Ayı Enflasyon Verisi: Maaş Artışlarını Etkileyen Kritik Rakam
TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranı, aylık %2.88 olarak gerçekleşti. Bu oran, hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkileyecek.

2025 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkı, Ocak 2025'teki maaş artışını belirleyecek. Ekim ayı enflasyonunun etkisiyle birlikte, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında emeklilere yapılan artışların toplamı şu şekilde oluştu:

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