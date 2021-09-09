9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ekranı... Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!
Okulların açılmasıyla eş güdümlü gözler burs müracaatlarına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören öğrencilerden gereksinim sahiplerine eğitim öğretim vakitı vakitınce burs veriliyor. Ortaöğrenim amacıyla 9 ay, yükseköğrenim amacıyla ise 8 ay vakitınce burs olanağı sağlanıyor. Bu burs olanağından faydalanmak isteyen öğrenciler, müracaat süreci ile ilgili detayları incelemeye başladı. Peki, 2021-2022 VGM burs müracaatları ne vakit alınacak? VGM burs miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...
Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 9 ay karşılıksız burs verilecek! Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri durumunda bursları kesilir.
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Ortaöğrenim amacıyla 9 ay, yükseköğrenim amacıyla ise 8 ay vakitınce burs olanağı sağlanıyor. Bu burs olanağından faydalanmak isteyen öğrenciler, müracaat süreci ile ilgili detayları incelemeye başladı. Peki, 2021-2022 VGM burs müracaatları ne vakit alınacak? VGM burs miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,