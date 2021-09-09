SSK’lı çalışanlar için süre 10 yıl! 8 bin 284 TL’ye yükseldi! En düşük ve yüksek ücret...

SSK'lı olarak çalışan milyonlarca kişi kıdem tazminatı hakkındaki gelişmeleri de takip ediyor. Tazminat en önemli husus ise taban ve tavan miktarı oluyor. Bu doğrultuda da farklı iş kollarında çalışan pek çok kişi kıdem tazminatı ile ilgili yaşanan son gelişmeler mercek altına alınıyor. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmak gerekmektedir. Son olarak SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından tutarların ne kadar yükseldiği merak ediliyor.