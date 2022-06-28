8,9,10 bin TL’lik borçların tamamı sıfırlanıyor! Milyonları kapsıyor af geldi! Resmen duyuruldu! 31 Aralık tarihine kadar...

BORÇLAR SİLİNİYOR...

Son verilere göre de sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışanlar ile emekliler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında genel sağlık sigortası kapsamı altında 9.4 milyon kişi bulunuyor. Bunların 2 milyon kişisi primlerini kendi ödüyor, 7.4 milyon kişinin primlerini devlet karşılıyor.