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8,9,10 bin TL'lik borçların tamamı sıfırlanıyor! Milyonları kapsıyor af geldi! Resmen duyuruldu! 31 Aralık tarihine kadar...

Son dakika af geldi! 10 bin TL'ye kadar sınır var. Borç affında flaş gelişme! Resmen başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borcu olan vatandaşara müjdeli haber geldi. Detaylar tek tek açıklandı. GSS borcu olanlar dikkat! Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara nefes aldıracak düzenleme yapıldı. Borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmına af uygulanacak. İşte kararın ayrıntıları...

28.06.2022 21:11 - Son Güncelleme: 28.06.2022 21:11
8,9,10 bin TL’lik borçların tamamı sıfırlanıyor! Milyonları kapsıyor af geldi! Resmen duyuruldu! 31 Aralık tarihine kadar...

GSS borcu olanlar! Borçların tamamı siliniyor. Borçlarla ilgili harekete geçildi. Bakanlıktan duyuru geldi. 31 Aralık 2021 tarihine kadar borcu nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşlar için güzel haber! Karara göre borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Borcun yarısı 10 bin liranın altındaysa da 10 bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8,9,10 bin TL’lik borçların tamamı sıfırlanıyor! Milyonları kapsıyor af geldi! Resmen duyuruldu! 31 Aralık tarihine kadar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi (silindi)" açıklamasında bulundu.

8,9,10 bin TL’lik borçların tamamı sıfırlanıyor! Milyonları kapsıyor af geldi! Resmen duyuruldu! 31 Aralık tarihine kadar...

BORÇLAR SİLİNİYOR...

Son verilere göre de sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışanlar ile emekliler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında genel sağlık sigortası kapsamı altında 9.4 milyon kişi bulunuyor. Bunların 2 milyon kişisi primlerini kendi ödüyor, 7.4 milyon kişinin primlerini devlet karşılıyor.

8,9,10 bin TL’lik borçların tamamı sıfırlanıyor! Milyonları kapsıyor af geldi! Resmen duyuruldu! 31 Aralık tarihine kadar...

Bunların dışında da sağlık sigortası tescili olan ama primlerini ödemeyen, bundan dolayı da devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayan milyonlarca kişi bulunuyor. Bu kişilerin prim borçlarını ödeyip, sağlık hizmeti almalarını sağlamak için geçmişte birçok yapılandırma fırsatı sunuldu.

8,9,10 bin TL’lik borçların tamamı sıfırlanıyor! Milyonları kapsıyor af geldi! Resmen duyuruldu! 31 Aralık tarihine kadar...

En son geçen seneki borç yapılandırması kapsamında 2021'in nisan ayı da dahil öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlara bu borçlarını yapılandırma hakkı tanındı. Prim borçlarının tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin borca ilişkin gecikme faizi ve cezalarının tamamı da silindi.

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