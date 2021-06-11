864 lira ödeme! Başvuran herkes alabilir! Bu parayı almanız için emekli olmanız şart değil!

Uzun süre çalışma hayatında yer alan vatandaşlar emekli olarak rahat bir nefes alıyor. Ancak emekli olmayan vatandaşlar da devlet tarafından unutulmuyor. Emekli olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, ihtiyaç durumlarına göre devlet yardımı alabiliyor. Vatandaşlara aylık 864 lira ödeme yapılıyor. Engellilik durumuna göre de bu miktar değişikik gösteriyor. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurudaki bilgiler kapsamında titizlikle yaptığı incelemenin ardından başvuranlara muhtaçlık belgesi düzenliyor.