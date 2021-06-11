864 lira ödeme! Başvuran herkes alabilir! Bu parayı almanız için emekli olmanız şart değil!
Devletten vatandaşlara nakdi para destekleri devam ediyor. İhtiyaç sahibi birçok kişi ve yaş grubuna, başvurması halinde ödeme yapılıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar, emekli olmasa dahi ödeme alma fırsatı yakalayabiliyor. Başvuru şartlarına sahip olanlar, ikametindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilir. Bu vakıf kentlerde valilik, ilçelerde de kaymakamlık bünyesinde bulunuyor. İşte, 864 lira ödeme almak için yapmanız gerekenler!
Uzun süre çalışma hayatında yer alan vatandaşlar emekli olarak rahat bir nefes alıyor. Ancak emekli olmayan vatandaşlar da devlet tarafından unutulmuyor. Emekli olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, ihtiyaç durumlarına göre devlet yardımı alabiliyor. Vatandaşlara aylık 864 lira ödeme yapılıyor. Engellilik durumuna göre de bu miktar değişikik gösteriyor. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurudaki bilgiler kapsamında titizlikle yaptığı incelemenin ardından başvuranlara muhtaçlık belgesi düzenliyor.
Yaşlılık maaşı, sosyal güvencesi olmayan her 65 yaş üstü vatandaşa veriliyor. Yaşlılık maaşı enflasyona göre belirleniyor. Devletten her ay yaşlılık maaşı alanlar 2020'de aylık 711 Türk lirası alıyordu. 65 yaşını tamamlayan ve emekli olmayanlar da başvuru şartlarına sahip olması durumunda her Türk vatandaşı gibi bu maaşa sahip olabilir.