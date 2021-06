864 lira ödeme! Başvuran herkes alabilir! Bu parayı almanız için emekli olmanız şart değil!

Yaşlılık maaşı, sosyal güvencesi olmayan her 65 yaş üstü vatandaşa veriliyor. Yaşlılık maaşı enflasyona göre belirleniyor. Devletten her ay yaşlılık maaşı alanlar 2020'de aylık 711 Türk lirası alıyordu. 65 yaşını tamamlayan ve emekli olmayanlar da başvuru şartlarına sahip olması durumunda her Türk vatandaşı gibi bu maaşa sahip olabilir.