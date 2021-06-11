12, 24, 36 ay kredi veren bankalar! Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok! İşte uzun vadeli kredi fırsatları!
Bankalardan vatandaşlara kredi fırsatları devam ediyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar; 12, 24 ve 36 ay kredi fırsatlarından faydalanabiliyor. Düşük faizli kredileri almak ise çok kolay. Kimliğinizle veya bankaların mobil uygulamalarından başvuru yaparak bu kredileri alabiliyorsunuz. Kredi notunuzun uygun olması ve bankaların onay vermesi durumunda, istediğini kredi miktarı hesabınıza yatacak. İşte; 12, 24, 36 ay kredi veren bankalar!
11.06.2021 23:51
- Son Güncelleme: 11.06.2021 23:51
12, 24, 36 ay kredi veren bankalar, uzun vadeli kredi almak isteyen kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Bankalar yaptığı kampanyalarla müşterilerine hem uzun vadeli hem de daha yüksek miktarlı kredi verebiliyor. Bu kredileri almak için ise yapmanız gerekenler çok basit. Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yapılabiliyor yani artık ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadı. İşte, bankaların aya göre verdiği kredi miktarları!