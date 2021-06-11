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12, 24, 36 ay kredi veren bankalar! Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok! İşte uzun vadeli kredi fırsatları!

Bankalardan vatandaşlara kredi fırsatları devam ediyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar; 12, 24 ve 36 ay kredi fırsatlarından faydalanabiliyor. Düşük faizli kredileri almak ise çok kolay. Kimliğinizle veya bankaların mobil uygulamalarından başvuru yaparak bu kredileri alabiliyorsunuz. Kredi notunuzun uygun olması ve bankaların onay vermesi durumunda, istediğini kredi miktarı hesabınıza yatacak. İşte; 12, 24, 36 ay kredi veren bankalar!

11.06.2021 23:51 - Son Güncelleme: 11.06.2021 23:51
12, 24, 36 ay kredi veren bankalar! Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok! İşte uzun vadeli kredi fırsatları!

12, 24, 36 ay kredi veren bankalar, uzun vadeli kredi almak isteyen kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Bankalar yaptığı kampanyalarla müşterilerine hem uzun vadeli hem de daha yüksek miktarlı kredi verebiliyor. Bu kredileri almak için ise yapmanız gerekenler çok basit. Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yapılabiliyor yani artık ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadı. İşte, bankaların aya göre verdiği kredi miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
12, 24, 36 ay kredi veren bankalar! Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok! İşte uzun vadeli kredi fırsatları!

Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yapılabiliyor yani artık ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadı.

12, 24, 36 ay kredi veren bankalar! Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok! İşte uzun vadeli kredi fırsatları!

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredi çekmeyi planladığınız bankanın internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunda bulunan kredi tutarı, kredi vadesi ve talep edilen kişisel bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmanız yeterli oluyor.

12, 24, 36 ay kredi veren bankalar! Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok! İşte uzun vadeli kredi fırsatları!

Düşük faizli ihtiyaç kredilerinin 12,18,24 ve 26 ay olarak düzenlenen ödeme planları ve en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar aşağıdaki gibidir:

12, 24, 36 ay kredi veren bankalar! Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok! İşte uzun vadeli kredi fırsatları!

12 AYLIK KREDİ

10 bin liralık ihtiyaç kredisi almak ve 12 ay vade ile ödemek istendiğinde, en uygun kredi imkanını QNB Finansbank ve ING Bank sağlıyor.