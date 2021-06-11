12, 24, 36 ay kredi veren bankalar! Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok! İşte uzun vadeli kredi fırsatları!

12, 24, 36 ay kredi veren bankalar, uzun vadeli kredi almak isteyen kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Bankalar yaptığı kampanyalarla müşterilerine hem uzun vadeli hem de daha yüksek miktarlı kredi verebiliyor. Bu kredileri almak için ise yapmanız gerekenler çok basit. Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yapılabiliyor yani artık ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadı. İşte, bankaların aya göre verdiği kredi miktarları!