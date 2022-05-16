8.622 TL maaş + 717 TL aile yardımı + 670 TL toplu sözleşme ikramiyesi! Memura üçlü yeni kazanç tablosu! %7 + 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

Milyonlarca emekli ve memur vatandaş Temmuz ayında yapılacak zammı araştırmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli ve memur maaşlarına zam ne zaman gelecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...