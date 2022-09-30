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Haberler Ekonomi 850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT'den talep eden ATM'den çekecek! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat: 365 gün boyunca karşılıksız...

850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT'den talep eden ATM'den çekecek! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat: 365 gün boyunca karşılıksız...

Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu sebeple dar gelirli ailelerin maddi açıdan zorluk çekmesi önlenmiş oluyor. Bunlardan biri de Aile Destek ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi. Peki, Aile Bakanlığı ödeme ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
30.09.2022 20:38 - Son Güncelleme: 30.09.2022 20:38
850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT’den talep eden ATM’den çekecek! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat: 365 gün boyunca karşılıksız...

Devlet doğrultusunda sağlanan çok sayıda yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler kişilerin içerisinde bulundukları zor durumlardan kurtulmaları ve mağduriyet yaşamamaları adına sağlanıyor. Devletin para yardımları uygulaması içinde Aile Bakanlığı üzerinden oluşturulan Aile Destek ödemesi yer almaktadır. Peki, kimler bu yardımdan alabiliyor? İşte merak edilenler!

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850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT’den talep eden ATM’den çekecek! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat: 365 gün boyunca karşılıksız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ödeme miktarlarının artırıldığını açıkladı. 450 - 600 TL olarak 12 ay boyunca düzenli ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri ilavelerle birlikte yüzde 66 oranında arttı. İşte, 2022 yeni Aile Destek Programı ödeme miktarı...

850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT’den talep eden ATM’den çekecek! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat: 365 gün boyunca karşılıksız...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamasından satır başları şöyle:

850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT’den talep eden ATM’den çekecek! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat: 365 gün boyunca karşılıksız...

"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."

850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT’den talep eden ATM’den çekecek! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat: 365 gün boyunca karşılıksız...

BAKAN YANIK AÇIKLADI "25 MİLYAR TL İLAVE"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi.

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