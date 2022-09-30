850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT’den talep eden ATM’den çekecek! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat: 365 gün boyunca karşılıksız...

BAKAN YANIK AÇIKLADI "25 MİLYAR TL İLAVE"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi.