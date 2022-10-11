850 bin TL'lik evler günlük tütün parasına size ait olacak! TOKİ 50 bin TL verene NET-BRÜT 75-105 m2 2+1, 3+1 daire bağışlıyor! İL İL LİSTE: İstanbul, Ankara, Şırnak...

ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.