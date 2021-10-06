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Haberler Ekonomi Milyonlarca SSK'lı esnaf gelen bu habere çok sevinecek! Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor

Milyonlarca SSK'lı esnaf gelen bu habere çok sevinecek! Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor

Milyonlarca esnaf SSK'dan gelen bu habere çok sevinecek... Bütün çalışanlar gibi milyonlarca esnafın da emekli aylığını yükseltmesi, erken emekli olması için çeşitli yollar bulunuyor. Esnaflar yüksek emekli maaşının temelini primlerini yatırırken atıyor. Kimi hallerde erken emeklilik imkanı da bulunuyor...

06.10.2021 07:00 - Son Güncelleme: 06.10.2021 08:51
Milyonlarca SSK’lı esnaf gelen bu habere çok sevinecek! Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor

Bütün çalışanlar gibi milyonlarca esnafın da emekli aylığını yükseltmesi için çeşitli yollar bulunuyor. En düşük memur emeklisi 3276 lira, SSK emeklisi 2624 lira Bağ-Kur'lu esnaf 1912 lira, çiftçi de 1802 lira emekli aylığı alıyor.

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Milyonlarca SSK’lı esnaf gelen bu habere çok sevinecek! Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor

Bağ-Kur sigortalıları için yaş koşulu Haziran 2002 tarihinde kadınların 20 yılı (7200 gün) ve erkeklerin 25 yılı (9 bin gün) doldurmasına kalan süreye göre belirleniyor.

Milyonlarca SSK’lı esnaf gelen bu habere çok sevinecek! Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor

SABAH'ta yer alan habere göre, Emekli aylığını yükseltmek ve erken emekli olmak isteyen esnaf malulen, SSK'dan emekli olma imkânına sahip. Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor.

Milyonlarca SSK’lı esnaf gelen bu habere çok sevinecek! Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor

Buna göre, 1800 gün primi ödenen ve on yıl sigortalılık süresini dolduran esnafa da işçiler gibi sağlık raporu ile yaşı beklemeden aylığa bağlanabiliyor. Malulen emekli olabilmek için SGK, il ve ilçe merkezlerine başvurarak yetkili hastanelere bizzat gitmek gerekiyor. Yargıtay kararı ile geriye dönük 8 yıl erken emeklilik imkânı da bulunuyor.

Milyonlarca SSK’lı esnaf gelen bu habere çok sevinecek! Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor

Sayısı 2.5 milyona ulaşan esnafın emeklilik ve aylığı yükseltmeye yönelik merak ettiği soruların yanıtları şöyle:

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