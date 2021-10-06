Milyonlarca SSK'lı esnaf gelen bu habere çok sevinecek! Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor
Milyonlarca esnaf SSK'dan gelen bu habere çok sevinecek... Bütün çalışanlar gibi milyonlarca esnafın da emekli aylığını yükseltmesi, erken emekli olması için çeşitli yollar bulunuyor. Esnaflar yüksek emekli maaşının temelini primlerini yatırırken atıyor. Kimi hallerde erken emeklilik imkanı da bulunuyor...
06.10.2021 07:00
- Son Güncelleme: 06.10.2021 08:51
Bağ-Kur sigortalıları için yaş koşulu Haziran 2002 tarihinde kadınların 20 yılı (7200 gün) ve erkeklerin 25 yılı (9 bin gün) doldurmasına kalan süreye göre belirleniyor.
Buna göre, 1800 gün primi ödenen ve on yıl sigortalılık süresini dolduran esnafa da işçiler gibi sağlık raporu ile yaşı beklemeden aylığa bağlanabiliyor. Malulen emekli olabilmek için SGK, il ve ilçe merkezlerine başvurarak yetkili hastanelere bizzat gitmek gerekiyor. Yargıtay kararı ile geriye dönük 8 yıl erken emeklilik imkânı da bulunuyor.