%85 ZAM netleşiyor! Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! 2023’te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu ve geriye 2 aylık veri kaldı. İşte son hesaplamalara göre tablo tablo maaşlar haberimizde!