84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022'de hesaplara yatırılan yeni maaşlar... 84 milyon vatandaşı ilgilendiren maaş zamları Aralık ayı sonlarında ve Ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. En düşük emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkarıldı. Bu kapsamda aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşlarında artış yaşandı. Yeni düzenlemeye göre 2 bin 500 liranın altında hiçbir emekli maaş almayacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 üzeri artışla tutar 2.825 TL'den 4.253 TL'ye yükseldi.