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Haberler Ekonomi 84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022'de hesaplara yatırılan yeni maaşlar

84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022'de hesaplara yatırılan yeni maaşlar

Milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarını almaya başladı. Ocak ayının ortalarından itibaren emekli ve memur maaşları hesaplara yatırılıyor. Bu yıl asgari ücret tutarı 2.825 TL'den 4.253 TL'ye yükseldi. Böylece maaşlarda yüzde 50 üzeri bir artış yaşandı. Öte yandan 1.500 TL olan emekli maaşları 2.500 TL oldu. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ayın ortalarından itibaren almaya başladı. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere iki de bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. takvim.com.tr olarak milyonlarca vatandaşın alacağı yeni maaşları virgülü virgülüne sizler için hesapladık.

takvim.com.tr
22.01.2022 19:49 - Son Güncelleme: 22.01.2022 19:55
84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022’de hesaplara yatırılan yeni maaşlar

84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022'de hesaplara yatırılan yeni maaşlar... 84 milyon vatandaşı ilgilendiren maaş zamları Aralık ayı sonlarında ve Ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. En düşük emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkarıldı. Bu kapsamda aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşlarında artış yaşandı. Yeni düzenlemeye göre 2 bin 500 liranın altında hiçbir emekli maaş almayacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 üzeri artışla tutar 2.825 TL'den 4.253 TL'ye yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022’de hesaplara yatırılan yeni maaşlar

NASIL YANSIDI?

En düşük emekli aylığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle 2 bin 500 liraya yükseltildi.

84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022’de hesaplara yatırılan yeni maaşlar

Taban emekli aylığı; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 948 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 292 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 275 liradan 4 bin 175 liraya çıktı.

84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022’de hesaplara yatırılan yeni maaşlar

BU AY HESAPTA

SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor.

84.3 milyon zamlı maaşına kavuşuyor! Asgari ücret emekli memur maaşı virgülü virgülüne hesaplandı! İşte 2022’de hesaplara yatırılan yeni maaşlar

Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden maaşlar zamsız yatırıldı. Zam farkı ay içerisinde Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte verilecek.

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