82.000 TL'nin altında 2. el otomobil! Bankalar garajları tek tek boşalttı: Fiat, KİA, Toyota, Opel bulunmayan fiyatlara gidiyor! 37 ilan listede...
Otomobil fiyatlarının artışa geçmesiyle birlikte bankalar araç almak istenler için makul fiyatlar sunuyor. Ucuz araç araştırması yapan vatandaşlar bankalar tarafından satılan icralık araçlara yöneliyor. Normal piyasadan daha uygun fiyatlı olan bu araçlar, borçlu olan kişilerin borcuna karşılık el konuluyor ve bankalar tarafından uygun fiyatlarla alıcı bulunuyor. 26.000 TL teminat tutarıyla, başlangıç fiyatları 65 bin TL'den olan araçların listesini haberimizde bulabilirsiniz. Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, Denizbank gibi daha pek çok markanın 2022 Şubat ayı güncel 2. el araç ilanlarını haberimizden inceleyebilir, nasıl teklif vereceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte bankaların birbirinden ucuz icralık araçları...
Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık araçları birçok kişi duymuştur. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin otomobillerdir. İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi illerimizde bankaların ikinci el araç ilanları yer almaktadır. Vakıfbank, Ziraat, TEB, Denizbank gibi markanın 2022 Şubat ayı güncel 2. el araç ilanlarını haberimizden inceleyebilir, nasıl teklif vereceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Araçlar, ihale saatinden 30 dakika önce taşıt ihale dosyasında belirtilen adreste sergilenir. Detayları o sırada öğrenebilirsiniz. Gayrimenkulleri ise ihale dosyasında belirtilen açık adresine giderek görebilirsiniz.
BANKALARDAN SATILIK 2. EL ARAÇLAR NASIL ALINIR?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır.
Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.
TEB İCRALIK ARAÇ LİSTESİ!
İhaleye Nasıl Katılabilirim?
İhaleye katılacak kişiler;
Kıymet takdirinin %20 si oranında nakit para ya da aynı oranda bankalardan alınmış kesin ve süresiz teminat mektubu
İhaleye kendi adlarına katılacaklar ise resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik kartı (ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport -dosyaya sunulmak üzere fotokopileri ile birlikte)
İhaleye başka bir gerçek kişi adına katılacaklar ise kimlik belgesi ile birlikte noterde düzenlenmiş vekâletname (dosyaya sunulmak üzere fotokopileri ile birlikte)