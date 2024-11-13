Memur, işçi ve engelli kadrolarındaki alımların yanı sıra, belirli bölümlere yönelik özel kadro talepleri de dikkat çekiyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak? Adayların başvuru yapmadan önce bilmesi gereken önemli detaylar neler? İşte 2024 Kasım ayı itibarıyla kamu personel alımı ilanlarına dair bilmeniz gerekenler!

Maaş, Çalışma Saatleri ve Diğer Sosyal Haklar

Kamu personeli olarak görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanlar, yılda iki kez maaş artışı hakkına sahiptir. Haftalık çalışma saatleri ise genellikle 08:30-17:00 arasındadır ve nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemine dahil olmayan personeller hafta sonu tatili yapabilmektedir.