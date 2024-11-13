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81 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 13-25 Kasım arası 16 farklı kurum kamu personeli ilanlarını yeniledi! Şartlar neler?

2024 yılı itibarıyla çeşitli kamu kurumları KPSS'li ve KPSS'siz personel alımına hız kazandırdı. Özellikle KPSS sınavına giremeyen ya da düşük puan alan adaylar için KPSS'siz alım ilanları devlet kadrolarında çalışma fırsatını erişilebilir hale getiriyor. Bu alımlar kapsamında ilkokul mezunundan lisans mezununa kadar birçok aday, uzman yardımcısı, asker, itfaiyeci gibi pozisyonlar için başvuru yapma şansı buluyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 14:43 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 14:44
81 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 13-25 Kasım arası 16 farklı kurum kamu personeli ilanlarını yeniledi! Şartlar neler?

Memur, işçi ve engelli kadrolarındaki alımların yanı sıra, belirli bölümlere yönelik özel kadro talepleri de dikkat çekiyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak? Adayların başvuru yapmadan önce bilmesi gereken önemli detaylar neler? İşte 2024 Kasım ayı itibarıyla kamu personel alımı ilanlarına dair bilmeniz gerekenler!

81 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 13-25 Kasım arası 16 farklı kurum kamu personeli ilanlarını yeniledi! Şartlar neler?

Maaş, Çalışma Saatleri ve Diğer Sosyal Haklar

Kamu personeli olarak görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanlar, yılda iki kez maaş artışı hakkına sahiptir. Haftalık çalışma saatleri ise genellikle 08:30-17:00 arasındadır ve nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemine dahil olmayan personeller hafta sonu tatili yapabilmektedir.

81 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 13-25 Kasım arası 16 farklı kurum kamu personeli ilanlarını yeniledi! Şartlar neler?

Bununla birlikte ek ödemeler, mesai ücretleri, sosyal tesis hakları gibi yan haklar, kamu çalışanları için ek avantajlar sunmaktadır. Kamu personeli, disiplin suçu işlemedikçe iş güvencesine de sahip olmaktadır.

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