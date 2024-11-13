SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Bakın bal yerine ne yedirmişler! 2 ünlü firma ifşa oldu! İşte en güncel Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdalar listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Kasım'da taklit ve tağşiş yapan firmalara dair güncel listesini paylaştı. Bakanlığın yeni açıklamasında zincir marketlerde satılan iki tanınmış markanın bal ürünlerinde tağşiş ve taklit tespit edildiği bildirildi. Tüketicilere yönelik sağlıklı gıda tüketiminin önemini hatırlatan bu güncelleme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İşte yeni liste haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:44
Bakın bal yerine ne yedirmişler! 2 ünlü firma ifşa oldu! İşte en güncel Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdalar listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla sahte ve hileli üretim yapan firmaları yakından denetlemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayımladığı listeyle taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa ediyor. Listeye son olarak iki bal üreticisi daha eklendi; Abalı ve Balpetek markalarına ait süzme çiçek ballarında hile yapıldığı tespit edildi.

Bakın bal yerine ne yedirmişler! 2 ünlü firma ifşa oldu! İşte en güncel Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdalar listesi...

ABALI VE BALPETEK

Bakanlık tarafından 12 Kasım'da güncellenen listeye göre, Ankara merkezli Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen Abalı Süzme Çiçek Balı ve Enfa Gıda-Mustafa Ençetin tarafından üretilen Balpetek Süzme Çiçek Balı taklit ve tağşiş yapıldığı gerekçesiyle yayımlandı.

Bakın bal yerine ne yedirmişler! 2 ünlü firma ifşa oldu! İşte en güncel Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdalar listesi...

Bakanlık, düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerle, piyasada satılan ürünlerin standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Denetimler sırasında herhangi bir uygunsuzluk veya sahtecilik tespit edildiğinde ise marka ve ürün adı, halkı bilgilendirmek amacıyla yayımlanıyor. Son dönemde güncellenen bu liste, sahtecilik yapan firmalara karşı caydırıcı bir önlem olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, özellikle bal, et ve süt ürünleri gibi hileye açık olan gıdalarda dikkatli olmaya davet ediliyor.

SON DAKİKA