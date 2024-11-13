Bakın bal yerine ne yedirmişler! 2 ünlü firma ifşa oldu! İşte en güncel Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdalar listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla sahte ve hileli üretim yapan firmaları yakından denetlemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayımladığı listeyle taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa ediyor. Listeye son olarak iki bal üreticisi daha eklendi; Abalı ve Balpetek markalarına ait süzme çiçek ballarında hile yapıldığı tespit edildi.

ABALI VE BALPETEK Bakanlık tarafından 12 Kasım'da güncellenen listeye göre, Ankara merkezli Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen Abalı Süzme Çiçek Balı ve Enfa Gıda-Mustafa Ençetin tarafından üretilen Balpetek Süzme Çiçek Balı taklit ve tağşiş yapıldığı gerekçesiyle yayımlandı.