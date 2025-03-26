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81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL'ye arsa ilanları

Milli Emlak, Türkiye genelinde birçok şehirde 30.000 TL - 50.000 TL bandından başlayan fiyatlarla arsa, tarla ve arazileri satışa çıkardı. Yatırım yapmak isteyenler için bu ilanlar tam bir fırsat niteliğinde! İşte dikkat çeken bazı ilanlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 23:29
81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL’ye arsa ilanları

Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanlar, küçük yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. 200 m²'lik bir araziye ₺20.000'e sahip olabileceğiniz gibi, ₺35.000'e Amasya'da tarla da alabilirsiniz. Uygun fiyat, güvenli tapu, devlet güvencesiyle satışta! Özellikle köye dönüş yapmak isteyenler ya da uzun vadeli yatırım arayanlar için biçilmiş kaftan.

81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL’ye arsa ilanları

📌 YAYIMLANAN BAZI İLANLAR

Konya / Altınekin – Tarla

Fiyat: ₺985.000

m²: 5.605,51

Tarih: 24/04/2025

Tekirdağ / Şarköy – Arazi

Fiyat: ₺180.000

m²: 1.491,19

Tarih: 28/03/2025

Amasya / Suluova – Tarla

Fiyat: ₺35.000

m²: 640,72

Tarih: 09/04/2025

Amasya / Suluova – Tarla

Fiyat: ₺330.000

m²: 8.125,48

Tarih: 09/04/2025

81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL’ye arsa ilanları

Konya / Seydişehir – Arsa

Fiyat: ₺314.000

m²: 570,17

Tarih: 15/04/2025

Konya / Seydişehir – Tarla

Fiyat: ₺640.000

m²: 4.238,32

Tarih: 17/04/2025

Adana / Kozan – Orta Malları

Fiyat: ₺49.115

m²: 223,25

Tarih: 26/03/2025

81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL’ye arsa ilanları

Bartın / Ulus – Arazi

Fiyat: ₺10.000

m²: 27,65

Tarih: 16/04/2025

Bartın / Ulus – Arazi

Fiyat: ₺45.000

m²: 200,14

Tarih: 16/04/2025

Bingöl / Merkez – Arsa

Fiyat: ₺159.192

m²: 379,03

Tarih: 15/04/2025

81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL’ye arsa ilanları

Balıkesir / Burhaniye – Arazi

Fiyat: ₺273.407

m²: 1.115,95

Tarih: 17/04/2025

Tekirdağ / Şarköy – Tarla

Fiyat: ₺310.000

m²: 1.433,69

Tarih: 27/03/2025

Kütahya / Merkez – Arazi

Fiyat: ₺3.000

m²: 24,07

Tarih: 09/04/2025

Tekirdağ / Şarköy – Arazi

Fiyat: ₺252.000

m²: 2.091,72

Tarih: 27/03/2025

81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL’ye arsa ilanları

Erzurum / Tortum – Arazi

Fiyat: ₺20.000

m²: 200

Tarih: 08/04/2025

Sivas / İmranlı – Tarla

Fiyat: ₺480.000

m²: 6.527,86

Tarih: 11/04/2025

Sivas / İmranlı – Arazi

Fiyat: ₺200.000

m²: 2.044,33

Tarih: 11/04/2025

Tokat / Merkez – Arazi

Fiyat: ₺386.000

m²: 6.888,40

Tarih: 08/04/2025

Afyonkarahisar / Dinar – Arsa

Fiyat: ₺150.000

m²: 304

Tarih: 21/04/2025

81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL’ye arsa ilanları

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺48.000

m²: 68,86

Tarih: 16/04/2025

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺2.600.000

m²: 1.071,31

Tarih: 15/04/2025

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺75.000

m²: 57,10

Tarih: 16/04/2025

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺1.340.000

m²: 1.050,34

Tarih: 15/04/2025

81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren satışlar! 30-50 bin TL’ye arsa ilanları

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺1.370.000

m²: 1.074,72

Tarih: 15/04/2025

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺1.350.000

m²: 1.060,87

Tarih: 15/04/2025

Konya / Meram – Arazi

Fiyat: ₺330.000

m²: 659,73

Tarih: 16/04/2025

Erzurum / Tortum – Arazi

Fiyat: ₺10.000

m²: 93,87

Tarih: 08/04/2025

Fotoğraflar: Milli Emlak