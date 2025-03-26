2025'te ihtiyaç kredisi çekenlerin cebinden adeta ateş çıkıyor! 50 bin TL kredi almak isteyenler için 36 ay vadede ödenecek tutar kimi bankada 63 bin TL, kimisinde 81 bin TL'yi aşıyor! En düşük faizli ve en avantajlı kredi hangi bankada?
🏦 QNB Finansbank
🔹 Faiz Oranı: %3,74
💰 Aylık Taksit: 5.597,45 TL
📊 Toplam Ödeme: 67.456,90 TL
🏦 DenizBank
🔹 Faiz Oranı: %3,79
💰 Aylık Taksit: 5.618,07 TL
📊 Toplam Ödeme: 67.704,34 TL
🏦 Alternatif Bank
🔹 Faiz Oranı: %3,89
💰 Aylık Taksit: 5.659,42 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.163,04 TL
🏦 CEPTETEB / TEB
🔹 Faiz Oranı: %3,89
💰 Aylık Taksit: 5.659,42 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.200,54 TL
🏦 Türkiye Finans
🔹 Kar Payı Oranı: %3,92
💰 Aylık Taksit: 5.671,86 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.312,32 TL
🏦 N Kolay
🔹 Faiz Oranı: %3,99
💰 Aylık Taksit: 5.700,92 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.698,54 TL
🏦 ING
🔹 Faiz Oranı: %4,09
💰 Aylık Taksit: 5.742,57 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.160,84 TL
🏦 ON Dijital Bankacılık
🔹 Faiz Oranı: %4,19
💰 Aylık Taksit: 5.784,38 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.700,06 TL
🏦 ICBC Turkey
🔹 Faiz Oranı: %4,17
💰 Aylık Taksit: 5.776,00 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.599,50 TL
🏦 Enpara.com
🔹 Faiz Oranı: %4,39
💰 Aylık Taksit: 5.868,43 TL
📊 Toplam Ödeme: 70.421,16 TL
🏦 VakıfBank
🔹 Faiz Oranı: %4,45
💰 Aylık Taksit: 5.893,76 TL
📊 Toplam Ödeme: 70.975,12 TL
🏦 İş Bankası
🔹 Faiz Oranı: %4,60
💰 Aylık Taksit: 5.957,31 TL
📊 Toplam Ödeme: 71.775,22 TL
🏦 Akbank
🔹 Faiz Oranı: %4,83
💰 Aylık Taksit: 6.055,41 TL
📊 Toplam Ödeme: 72.952,42 TL
🏦 Fibabanka
🔹 Faiz Oranı: %4,95
💰 Aylık Taksit: 6.106,89 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.570,18 TL
🏦 Ziraat Bankası
🔹 Faiz Oranı: %4,99
💰 Aylık Taksit: 6.124,10 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.739,20 TL
🏦 Anadolubank
🔹 Faiz Oranı: %5,08
💰 Aylık Taksit: 6.162,91 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.954,92 TL
🏦 Garanti BBVA
🔹 Faiz Oranı: %5,19
💰 Aylık Taksit: 6.210,49 TL
📊 Toplam Ödeme: 74.813,38 TL
🏦 Halkbank
🔹 Faiz Oranı: %5,25
💰 Aylık Taksit: 6.236,52 TL
📊 Toplam Ödeme: 75.125,74 TL
🏦 HSBC
🔹 Faiz Oranı: %5,49
💰 Aylık Taksit: 6.341,14 TL
📊 Toplam Ödeme: 76.381,18 TL
🏦 Şekerbank
🔹 Faiz Oranı: %6,50
💰 Aylık Taksit: 6.790,26 TL
📊 Toplam Ödeme: 81.770,62 TL
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