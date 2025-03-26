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En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

Birçok vatandaş finansal destek için ihtiyaç kredilerine yöneliyor. 50.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri büyük ilgi görüyor. Bankaların faiz oranları ve kampanyaları birbirinden farklılık gösteriyor. İşte en avantajlı 50.000 TL ihtiyaç kredisi seçenekleri ve dikkat edilmesi gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 20:29 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 10:30
En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

2025'te ihtiyaç kredisi çekenlerin cebinden adeta ateş çıkıyor! 50 bin TL kredi almak isteyenler için 36 ay vadede ödenecek tutar kimi bankada 63 bin TL, kimisinde 81 bin TL'yi aşıyor! En düşük faizli ve en avantajlı kredi hangi bankada?

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

🏦 QNB Finansbank
🔹 Faiz Oranı: %3,74
💰 Aylık Taksit: 5.597,45 TL
📊 Toplam Ödeme: 67.456,90 TL

🏦 DenizBank
🔹 Faiz Oranı: %3,79
💰 Aylık Taksit: 5.618,07 TL
📊 Toplam Ödeme: 67.704,34 TL

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

🏦 Alternatif Bank
🔹 Faiz Oranı: %3,89
💰 Aylık Taksit: 5.659,42 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.163,04 TL

🏦 CEPTETEB / TEB
🔹 Faiz Oranı: %3,89
💰 Aylık Taksit: 5.659,42 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.200,54 TL

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

🏦 Türkiye Finans
🔹 Kar Payı Oranı: %3,92
💰 Aylık Taksit: 5.671,86 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.312,32 TL

🏦 N Kolay
🔹 Faiz Oranı: %3,99
💰 Aylık Taksit: 5.700,92 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.698,54 TL

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

🏦 ING
🔹 Faiz Oranı: %4,09
💰 Aylık Taksit: 5.742,57 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.160,84 TL

🏦 ON Dijital Bankacılık
🔹 Faiz Oranı: %4,19
💰 Aylık Taksit: 5.784,38 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.700,06 TL

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

🏦 ICBC Turkey
🔹 Faiz Oranı: %4,17
💰 Aylık Taksit: 5.776,00 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.599,50 TL

🏦 Enpara.com
🔹 Faiz Oranı: %4,39
💰 Aylık Taksit: 5.868,43 TL
📊 Toplam Ödeme: 70.421,16 TL

🏦 VakıfBank
🔹 Faiz Oranı: %4,45
💰 Aylık Taksit: 5.893,76 TL
📊 Toplam Ödeme: 70.975,12 TL

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

🏦 İş Bankası
🔹 Faiz Oranı: %4,60
💰 Aylık Taksit: 5.957,31 TL
📊 Toplam Ödeme: 71.775,22 TL

🏦 Akbank
🔹 Faiz Oranı: %4,83
💰 Aylık Taksit: 6.055,41 TL
📊 Toplam Ödeme: 72.952,42 TL

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

🏦 Fibabanka
🔹 Faiz Oranı: %4,95
💰 Aylık Taksit: 6.106,89 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.570,18 TL

🏦 Ziraat Bankası
🔹 Faiz Oranı: %4,99
💰 Aylık Taksit: 6.124,10 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.739,20 TL

🏦 Anadolubank
🔹 Faiz Oranı: %5,08
💰 Aylık Taksit: 6.162,91 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.954,92 TL

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

🏦 Garanti BBVA
🔹 Faiz Oranı: %5,19
💰 Aylık Taksit: 6.210,49 TL
📊 Toplam Ödeme: 74.813,38 TL

🏦 Halkbank
🔹 Faiz Oranı: %5,25
💰 Aylık Taksit: 6.236,52 TL
📊 Toplam Ödeme: 75.125,74 TL

🏦 HSBC
🔹 Faiz Oranı: %5,49
💰 Aylık Taksit: 6.341,14 TL
📊 Toplam Ödeme: 76.381,18 TL

🏦 Şekerbank
🔹 Faiz Oranı: %6,50
💰 Aylık Taksit: 6.790,26 TL
📊 Toplam Ödeme: 81.770,62 TL

En düşük faizli 10 banka listelendi: 50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde!

FOTOĞRAFLAR: AA