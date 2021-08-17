81 ilde binlerce kişi alınacak! 1 seneye yakın süreyle 2.825 TL maaşla iş! Tüm hafta 45 saat boyunca çalışılıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında her yıl belirli tarihler aralığında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Bu kapsamda iş arayışı olan vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara ne zaman alım yapılacağını merak ediyor. Başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak gerekirken bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor.