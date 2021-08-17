Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında 3600 ek gösterge zammı yer alıyor ve ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyordu. Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi, 3600 ek gösterge zammı yolda. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları heyecan yarattı. Türkiye Kamu-Sen Başkan Yardımcısı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge ile ilgili sözlerini değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler…
Milyonlarca emekli ve memur vatandaş uzun zamandır 3600 ek gösterge zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge zammının yapılıp yapılmayacağı, maaşlara ne kadar zam geleceği, kimlerin bu haktan yararlanacağı gibi bilgiler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge zammı konusu ile ilgili açıklamaları heyecanlandırdı. İşte detaylar…
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "3600 ek gösterge" ve "kamudaki sözleşmeli personel" konularının "bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiğini" açıklaması, kamu görevlileri arasında heyecana sebep oldu.
Ünal "Birincisi, Sayın Bakan'ın çalışma hayatının hem akademik hem de çalışma yönüyle içinde olmasını bir avantaj olarak görüyoruz. İkincisi, Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen 51 maddede uzlaştı, ortak bir metin sunuldu. Görüşmeler, hem Bakanlık hem de konfederasyonlar tarafından olumlu ilerliyor" diye konuştu.