Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memur vatandaş uzun zamandır 3600 ek gösterge zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge zammının yapılıp yapılmayacağı, maaşlara ne kadar zam geleceği, kimlerin bu haktan yararlanacağı gibi bilgiler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge zammı konusu ile ilgili açıklamaları heyecanlandırdı. İşte detaylar…