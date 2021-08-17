Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında 3600 ek gösterge zammı yer alıyor ve ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyordu. Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi, 3600 ek gösterge zammı yolda. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları heyecan yarattı. Türkiye Kamu-Sen Başkan Yardımcısı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge ile ilgili sözlerini değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler&hellip;

17.08.2021 20:26 - Son Güncelleme: 17.08.2021 20:26
Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memur vatandaş uzun zamandır 3600 ek gösterge zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge zammının yapılıp yapılmayacağı, maaşlara ne kadar zam geleceği, kimlerin bu haktan yararlanacağı gibi bilgiler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge zammı konusu ile ilgili açıklamaları heyecanlandırdı. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "3600 ek gösterge" ve "kamudaki sözleşmeli personel" konularının "bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiğini" açıklaması, kamu görevlileri arasında heyecana sebep oldu.

Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Diyanet Vakıf-Sen) Genel Başkanı Nuri Ünal, bu yılki toplu sözleşmenin diğerlerinden farklı olarak geliştiğini belirtti.

Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Ünal "Birincisi, Sayın Bakan'ın çalışma hayatının hem akademik hem de çalışma yönüyle içinde olmasını bir avantaj olarak görüyoruz. İkincisi, Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen 51 maddede uzlaştı, ortak bir metin sunuldu. Görüşmeler, hem Bakanlık hem de konfederasyonlar tarafından olumlu ilerliyor" diye konuştu.

Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi! 3600 ek gösterge zammı yolda! Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge ile ilgili sözlerini değerlendiren Ünal "Sayın Bakan'ın, bu konunun mutlaka çözülmesi noktasında bir irade ortaya koyması değerli. Cumhurbaşkanı'mız 3 yıl önce bu sözü vermişti, bu söz yerde kalmamalı. Kamu çalışanları bir beklenti içerisinde.

SON DAKİKA