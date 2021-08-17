SGK son dakika duyurdu emeklilik bekleyenlere muhteşem fırsat! 13 güne kadar düştü! İmkandan faydalanmak için...
3 bankadan tarafından sunulan emeklilik kredisi imkanı çok cazip gelecek. Ödeme zorluğu çekmeden kredi çekebilirsiniz. Milyonlarca çalışan vatandaş emekli olmak için gün saymaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık, prim ödeme gün sayısı ve yaşı büyük önem arz ediyor. Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak.
17.08.2021 15:38
- Son Güncelleme: 17.08.2021 15:38
SGK son dakika duyurdu emeklilik bekleyenlere muhteşem fırsat! 13 güne kadar düştü. Çalıştığı sektörde alın teri dökerek emekli olmanın hayalini kuran binlerce vatandaş var. Bu konuda üç bankanın sunduğu kolaylık dikkatleri üzerine çekti. Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.
3 BANKADAN KOLAYLIK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.