SGK son dakika duyurdu emeklilik bekleyenlere muhteşem fırsat! 13 güne kadar düştü! İmkandan faydalanmak için...

SGK son dakika duyurdu emeklilik bekleyenlere muhteşem fırsat! 13 güne kadar düştü. Çalıştığı sektörde alın teri dökerek emekli olmanın hayalini kuran binlerce vatandaş var. Bu konuda üç bankanın sunduğu kolaylık dikkatleri üzerine çekti. Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.