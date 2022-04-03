81 ilde 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! İŞKUR ile 94 günde 330.963 kişi işine kavuştu! Formu hemen doldurabilirsiniz!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 80.289 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 80 bin oldu. Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu.
Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2022 yılının Nisan ayına kadar 330.963 vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 80 bin işçi aradığı görüldü. İşte Nisan ayı İŞKUR işçi alımı ilanları
NİSAN 2022 ALIM YAPILACAK KADROLAR!
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Abone İşleri Memuru 1
Acil Servis Hemşiresi 2
Acil Tıp Teknisyeni 41
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 28
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 15
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
Ağaç Kurutma İşçisi 2
Ağaç Palet İmalatçısı 29
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 2
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 20
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 17
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 2
Ahşap Doğrama İmalatçısı 15
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 7
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 6
Ahşap İskeletçi 20
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 7
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 4
Ahşap Kalıpçı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 7
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 4
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 7
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 121
Ahşap Mobilya İmalatçısı 135
Ahşap Montaj Elemanı 19
Ahşap Tekne İmalat Ustası 1
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 3
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 6
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 346
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3
Akrilik Tezgah Ustası 2
Aktör (Oyuncu) 1
Alakart Aşçısı 14
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 9
Alçı Levha Uygulayıcısı 5
Alçı Sıva Uygulayıcısı 54
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
Almanca Öğretmeni 6
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri 1