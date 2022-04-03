81 ilde 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! İŞKUR ile 94 günde 330.963 kişi işine kavuştu! Formu hemen doldurabilirsiniz!

Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2022 yılının Nisan ayına kadar 330.963 vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 80 bin işçi aradığı görüldü. İşte Nisan ayı İŞKUR işçi alımı ilanları