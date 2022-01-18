81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi! İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz. Binlerce kişiye iş kapısı aralanıyor. İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 65.851 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ocak 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 69 bin 356 kişinin istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek.