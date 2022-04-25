81 il genelinde 3 bin 250 kişi istihdam edilecek! Net 7 bin 250 TL - 8 bin 50 TL arası MAAŞ! 167 cm boy şartı! E-devlet'ten başvuru kabul ediliyor!

Bekçi alımına ilişkin duyuru bekleyenlere güzel haber! 7 bin 250 TL - 8 bin 50 TL arası maaş imkanı! En az 167 cm boyunda, en az lise veya dengi okul mezunu olanların başvuruları kabul ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplam 81 ilde bekçi alımı yapılacak. Alıma ilişkin kontenjanlar da açıklandı. Tam 3 bin 250 kişi istihdam edilecek! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) işbirliğinde bekçi alımı son dakika duyuruları haberimizde...