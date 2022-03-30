💸80.000 TL anında hesaplara geçiyor! 👉SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tüm emekliler yararlanabiliyor! 📢PTT emekli kredisi başvuru şartları ise…
Milyonlarca emekli vatandaş nakit ihtiyaçlarını karşılamak için uygun geri ödeme koşulları ile kredi başvurusu yapmak istiyor ve T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün sunduğu fırsat yoğun ilgi görüyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tüm emekliler yararlanabiliyor ve 80.000 TL anında hesaplara geçiyor. Tek bir SMS ile PTT'den emekli kredinizi almanız mümkün, bunun için belli başlı şartları karşılıyor olmak gerekiyor. PTT emekli kredisi başvuru şartları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
30.03.2022 17:54 - Son Güncelleme: 30.03.2022 17:54
Nakit ihityaçlarını hızlı bir şekilde ve uygun geri ödeme planı ile karşılamak isteyenler kredi imkanlarını araştırırken PTT emekli kredisi ekonomi gündeminde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayırt edilmeksizin başvuru şartlarını sağlayan tüm emekliler PTT emekli kredisinden faydalanabiliyor, 80.000 TL anında hesaplara geçiyor. Peki PTT emekli kredisi başvuru şartları neler? Aktif Bank işbirliğiyle PTT tarafından verilen emekli kredisi 80 bin TL 36 ay vade hesaplaması haberimizde yer alıyor.