💸80.000 TL anında hesaplara geçiyor! 👉SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tüm emekliler yararlanabiliyor! 📢PTT emekli kredisi başvuru şartları ise…

Nakit ihityaçlarını hızlı bir şekilde ve uygun geri ödeme planı ile karşılamak isteyenler kredi imkanlarını araştırırken PTT emekli kredisi ekonomi gündeminde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayırt edilmeksizin başvuru şartlarını sağlayan tüm emekliler PTT emekli kredisinden faydalanabiliyor, 80.000 TL anında hesaplara geçiyor. Peki PTT emekli kredisi başvuru şartları neler? Aktif Bank işbirliğiyle PTT tarafından verilen emekli kredisi 80 bin TL 36 ay vade hesaplaması haberimizde yer alıyor.