Antalya'da turist şöleni! 7 milyonu aştı
Antalya'ya, 1 Ocak-5 Ağustos döneminde hava yoluyla 7 milyon 76 bin 937 turist geldi. Geçen yıl ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken, bu yılın aynı döneminde 388 bin 431 oldu.
06.08.2022 19:47 - Son Güncelleme: 06.08.2022 19:47
Güvenli Turizm Sertifikası ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin sunulduğu kente 1 Ocak-5 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı.
Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve Güvenli Turizm Sertifikası ile misafirlerine güven veren kentte, birçok ülkeden turist konuk ediliyor.