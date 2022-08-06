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Haberler Ekonomi Antalya'da turist şöleni! 7 milyonu aştı

Antalya'da turist şöleni! 7 milyonu aştı

Antalya'ya, 1 Ocak-5 Ağustos döneminde hava yoluyla 7 milyon 76 bin 937 turist geldi. Geçen yıl ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken, bu yılın aynı döneminde 388 bin 431 oldu.

06.08.2022 19:47 - Son Güncelleme: 06.08.2022 19:47
Antalya’da turist şöleni! 7 milyonu aştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da turistler tatilin keyfini çıkarıyor.

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Antalya’da turist şöleni! 7 milyonu aştı

Güvenli Turizm Sertifikası ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin sunulduğu kente 1 Ocak-5 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı.

Antalya’da turist şöleni! 7 milyonu aştı

Uçaklar, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına şu ana kadar 7 milyon 76 bin 937 turist taşıdı. 2021'in aynı döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 705 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti.

Antalya’da turist şöleni! 7 milyonu aştı

Geçen yıl ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken, bu yılın aynı döneminde 388 bin 431 oldu.

Antalya’da turist şöleni! 7 milyonu aştı

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve Güvenli Turizm Sertifikası ile misafirlerine güven veren kentte, birçok ülkeden turist konuk ediliyor.

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