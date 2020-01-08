8 Ocak emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! Emekliye intibak ve seyyanen zam ne kadar olacak?
Emekliler maaşlarına gelen zamların ardından seyyanen zam ve intibak zammı gelişmelerine odaklanmış durumda. TÜED'den seyyanen zam dışında 4 farklı talep geldi. İşte emekliye seyyanen zam ve intibak ile ilgili tüm detaylar... Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Aynı zamanda 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres gösterdi. 355 liraya varan intibak zammı, yasa çıkarılarak yapılabilecek. Detaylar takvim.com.tr'de.
Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi: Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında emeklililerin harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını belirterek, "Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de
Mevcut sistemde SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.
Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı Temmuz zammını, ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise maaşlarda yapılacak Ocak zammı gösteriyor.
9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yaklaşırken, enflasyon tahminleri artışın yüzde 6.65 ya da 6.82 olabileceği yönünde bulunuyor.