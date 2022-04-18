Yaş, prim şartı engelleri ortadan kalkıyor! En az 2.500 TL emekli maaşı bağlanıyor! Çalışanları EYT'den önce erken emekli edecek SGK formülleri!
Türkiye'de milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kurmaya başladı. Genellikle çalışma hayatından sıkılanların incelemeye başladığı erken emeklilik formülleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bir yandan EYT meselesi münakaşa yaratırken, diğer yandan erken emeklilik amacıyla SGK tarafınca bazı haklar bulunuyor. İşte 8 adımda erken emekli olma yolları...
Erken emeklilik her çalışanın hayalidir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusunda emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bunun yanı sıra erken emeklilik mümkün. Sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuluyor. Ülkemizde her ay yaklaşık 100 bin kişi emekli oluyor. Hem aylık bağlananların hem emeklilik hayali kuranların merak ettiği pek çok soru var. Bunlardan biri de 'nasıl erken emekli olabilirim' şeklinde. Sigortalı ya da sigortalının işvereni, maluliyet durumunun belirlenmesi amacıyla sigortalının bağlı varolduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır. İşte 8 adımda erken emekli olma yolları...