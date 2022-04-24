8 milyon çalışana mutluluk havası estirecek haber: ’Asgari ücrete en kısa zamanda iyileştirme YAPILACAK’! 800-1876 TL arası...

Manisa'da dün AK Parti teşkilatının düzenlediği iftar programına katılan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.