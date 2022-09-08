Faturasını ödeyemeyenler sakın üzülmeyin! Elektrik ve su indirimi müjdesi! Tek bir şartı var! SGK'dan fatura desteği...
1005 ve 3292 sayılı Kanun kapsamında Vatani Hizmet tertibinden aylık alanlar. 5434, 2330, 3713 sayılı kanun kapsamında aylık almakta olan vazife ve harp malulleri ile bunların dul ve yetimleri SGK tarafından sağlanan fatura indiriminden kolaylıkla faydalanabilirler. İşte elektrik ve su indirimi hakkında tüm merak edilenler...
Elektrik ve su faturaları için destek arayanlara müjde! SGK tarafından elektrik ve su faturalarına indirim yapılacak! Faturasını ödeyemeyenler konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, elektrik ve su indiriminden nasıl faydalanılır? Elektrik ve su indirimi şartları neler? Elektrik ve su indiriminden kimler faydalanabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...
MESKENLERDE KULLANILAN ELEKTRİK VE SU TARİFESİNDE İNDİRİMDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
• 1005 ve 3292 sayılı Kanun kapsamında Vatani Hizmet tertibinden aylık alanlar.
• 5434, 2330, 3713 sayılı kanun kapsamında aylık almakta olan vazife ve harp malulleri ile bunların dul ve yetimleri uygulamadan faydalanabilmektedir.
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜCRET İNDİRİMİNDEN KİMLER NE ORANDA YARARLANMAKTADIRLAR?
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu 1 inci maddesi gereğince 1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40'tan; az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır.
Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin elektrik sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla; bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvurmaları gerekir.