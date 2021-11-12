8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Başvurular 15 gün içinde... İstanbul Üniversitesi tarafından yeni personel alım ilanı yayınladı. Alım yapılacak kadrolar, 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot olarak belirlendi. Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacak. İşte İstanbul Üniversitesi personel alımına ilişkin tüm merak edilenler haberimizde!