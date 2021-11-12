8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Başvurular 15 gün içinde...
İstanbul Üniversitesi tarafdan personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi için 8 kişilik personel alımı yapacağını duyuran kurum adaylarda KPSS şartı aranmadığını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar, 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot olarak belirlendi. Ön başvuruları kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Ayrıca minimum 8 bin TL, maksimum 14 bin TL maaş verileceği belirtildi. Peki, İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nedir? İşte ilana dair tüm merak edilenler haberimizde!
12.11.2021 15:05
- Son Güncelleme: 12.11.2021 15:05
8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Başvurular 15 gün içinde... İstanbul Üniversitesi tarafından yeni personel alım ilanı yayınladı. Alım yapılacak kadrolar, 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot olarak belirlendi. Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacak. İşte İstanbul Üniversitesi personel alımına ilişkin tüm merak edilenler haberimizde!
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine Sözleşmeli Personel olarak 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot alımı yapılacak.