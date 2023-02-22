Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? Asgari ücretliye İŞKUR'dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! Kısa Çalışma Ödeneği TABLO TABLO hesaplandı!

Deprem bölgesinde işyerlerinde kısa çalışma ödeneği devreye alınması için hazırlıklar sürüyor. Faaliyeti duran ya da azalan işyerlerinde çalışanlara İŞKUR tarafından ödeme yapılacak. Peki maaşa göre kime, ne kadar verilecek? İşçilerin eline ne geçecek? İşte tablolarla kısa çalışma ödeneği...