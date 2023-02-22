1999 ö. sigorta+ 15-20-25 yılla EYT kapısı aralanacak! 3600 kısmi emeklilik + 50-55 yaş çizelgesi kıskaçta! EYT'de Meclis sayacı açılıyor! 5000 prim, staj...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın merakla beklediği yasa için geri sayım devam ediyor. Takvimde herhangi bir değişiklik yaşanmazsa Meclis 28 Şubat'ta çalışmalarına devam edecek ve ilk gündem maddesi EYT olacak. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT yasasında değişiklik olacak mı? İşte detaylar...