1999 ö. sigorta+ 15-20-25 yılla EYT kapısı aralanacak! 3600 kısmi emeklilik + 50-55 yaş çizelgesi kıskaçta! EYT'de Meclis sayacı açılıyor! 5000 prim, staj...
EYT yasası hakkında araştırmalar hız kazandı. Son olarak yapılan açıklamalarda TBMM'nin önümüzdeki hafta açılacağı ve gündemin ilk sırasında EYT düzenlemesi olduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda emeklilik bekleyenler Meclis aşamasında düzenlemede değişiklik yapılıp yapılmayacağını aynı zamanda ilk maaşın ne zaman bağlanacağını merak ediyor. Özellikle kısmi emeklilik, 5000 prim eşitliği ve staj sigortası hakkında yeni maddeler eklenir mi sorusu gündemde. Peki; EYT ne zaman çıkacak? EYT yasasında değişiklik olacak mı? 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli mi? İşte tüm detaylar haberimizde...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın merakla beklediği yasa için geri sayım devam ediyor. Takvimde herhangi bir değişiklik yaşanmazsa Meclis 28 Şubat'ta çalışmalarına devam edecek ve ilk gündem maddesi EYT olacak. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT yasasında değişiklik olacak mı? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanın beklediği EYT düzenlemesi için takvim şekillendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu.
Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa TBMM'nin 28 Şubat'ta açılması ve aynı gün EYT düzenlemesinin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. İşte detayları...
Meclis'ten geçer geçmez başvuru alınacak mı?
Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvurular da tüm bu aşamaların ardından başlayacak.