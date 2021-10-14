Milyonları ilgilendiriyor! 200 bin liralık geri ödemesiz hibe!
Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması ile birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapıları açıldı. Son olarak iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği verileceği bildirildi.
14.10.2021 11:09
- Son Güncelleme: 14.10.2021 11:09
Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği sağlanacak.
Bu kapsamda, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı.