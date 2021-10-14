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Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor! 200 bin liralık geri ödemesiz hibe!

Milyonları ilgilendiriyor! 200 bin liralık geri ödemesiz hibe!

Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması ile birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapıları açıldı. Son olarak iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği verileceği bildirildi.

14.10.2021 11:09 - Son Güncelleme: 14.10.2021 11:09
Milyonları ilgilendiriyor! 200 bin liralık geri ödemesiz hibe!

Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği sağlanacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! 200 bin liralık geri ödemesiz hibe!

Edinilen bilgilere göre, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Programı, "teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren projeler için açılan çağrılara yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destek imkanı sunuyor.

Milyonları ilgilendiriyor! 200 bin liralık geri ödemesiz hibe!

Bu kapsamda, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı.

Milyonları ilgilendiriyor! 200 bin liralık geri ödemesiz hibe!

Söz konusu çağrı için TOBB ETÜ, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) ve Konya Ticaret Odası (KTO) iş birliğiyle BİGG GARAJ Girişimcilik Destekleme Programı uygulanacak. Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe desteği için ilk tematik başvurular alınmaya başlandı.

Milyonları ilgilendiriyor! 200 bin liralık geri ödemesiz hibe!

BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma, proje yazma eğitimleriyle tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO GARAJ tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek.

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