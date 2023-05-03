4A-4B-4C'li olanlar dikkat! SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı tek seferde çekebilirsiniz!
SGK prim ve hizmet süresi şartlarını tamamlayamadan emekli olma hakkını kaybetmiş kişilere bir çözüm sunuyor. Bu çözüm toplu para iadesi talebi oluyor. Emeklilik yaşı ve hizmet süresi şartları yeterli olmayanlar yatırılan parayı talep edebiliyor. Sosyal güvenlik sistemine ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa SGK'ya başvuru yapabiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu ise kişilerin mağdur olmaması adına parayı iade ediyor.
03.05.2023 08:54 - Son Güncelleme: 03.05.2023 08:54
Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi fırsatı sunuyor. Bu ödeme sadece SGK tarafından emekli olmak için yaş ve prim gün sayısı yeterli olmayan kişilere talep edildiğinde yapılabiliyor. Kişiler emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısına ulaşamaması durumunda SGK'ya başvurarak bu ödeme fırsatından yararlanabiliyor.
Ancak SGK emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi hakkı sunmaktadır.
SGK, toplu para iadesi hakkını kullanmak isteyen vatandaşlardan, prim ve hizmet süresi yetersizliği şartlarının sağlandığını gösteren belgeler talep eder.