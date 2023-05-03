4A-4B-4C’li olanlar dikkat! SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı tek seferde çekebilirsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi fırsatı sunuyor. Bu ödeme sadece SGK tarafından emekli olmak için yaş ve prim gün sayısı yeterli olmayan kişilere talep edildiğinde yapılabiliyor. Kişiler emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısına ulaşamaması durumunda SGK'ya başvurarak bu ödeme fırsatından yararlanabiliyor.