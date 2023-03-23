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Haberler Ekonomi 7.500 TL + İKRAMİYE zammı + intibak! Emekli memur sonrası 11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, kamu...

7.500 TL + İKRAMİYE zammı + intibak! Emekli memur sonrası 11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, kamu...

7.500 TL olan en düşük emekli maaşının ardından milyonlarca kişi memur ve asgari ücrete yeni zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Seçim öncesinde duyurulan emekliye %36.4 zam sonrası asgari ücretin 11.500 TL, memur maaşının ise 16.160 TL olması bekleniyor. Yapılan zam oranına göre meslek meslek yeni taban maaşları ortaya çıkardık. Emeklinin ardından o tarihte asgari ücretli ve memur da zamdan nasibini alacak. İşte o tarih ve zam oranına göre yeni memur maaş tablosu...

takvim.com.tr
23.03.2023 09:35 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:18
7.500 TL + İKRAMİYE zammı + intibak! Emekliden sonra 11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, hemşire...

Emekli maaş zammının ardından milyonlarca kişi memur ve asgari ücret zammı için araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseldiğini açıkladı. Yapılan %36.4'lük zammın ardından asgari ücret ve memur maaşları hakkında detaylar netleşmeye başladı. İşte memur, asgari ücretliye gelecek zam ve yeni maaşlar...

Başkan Erdoğan açıkladı! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL | VİDEO

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7.500 TL + İKRAMİYE zammı + intibak! Emekliden sonra 11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, hemşire...

EMEKLİYE YAPILAN %36.4 ZAM SONRASI

ASGARİ ÜCRET

ESKİ: 8.500 TL

YENİ: 11.594 TL

7.500 TL + İKRAMİYE zammı + intibak! Emekliden sonra 11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, hemşire...

%36.4 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI

ESKİ: 15.965 TL

YENİ: 21.776 TL

7.500 TL + İKRAMİYE zammı + intibak! Emekliden sonra 11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, hemşire...

POLİS MAAŞI

ESKİ: 17.871 TL

YENİ: 24.376 TL

7.500 TL + İKRAMİYE zammı + intibak! Emekliden sonra 11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, hemşire...

HEMŞİRE MAAŞI

ESKİ: 14.790 TL

YENİ: 20.173 TL

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