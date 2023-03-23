7.500 TL + İKRAMİYE zammı + intibak! Emekli memur sonrası 11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, kamu...
7.500 TL olan en düşük emekli maaşının ardından milyonlarca kişi memur ve asgari ücrete yeni zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Seçim öncesinde duyurulan emekliye %36.4 zam sonrası asgari ücretin 11.500 TL, memur maaşının ise 16.160 TL olması bekleniyor. Yapılan zam oranına göre meslek meslek yeni taban maaşları ortaya çıkardık. Emeklinin ardından o tarihte asgari ücretli ve memur da zamdan nasibini alacak. İşte o tarih ve zam oranına göre yeni memur maaş tablosu...
23.03.2023 09:35 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:18
Emekli maaş zammının ardından milyonlarca kişi memur ve asgari ücret zammı için araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseldiğini açıkladı. Yapılan %36.4'lük zammın ardından asgari ücret ve memur maaşları hakkında detaylar netleşmeye başladı. İşte memur, asgari ücretliye gelecek zam ve yeni maaşlar...
Başkan Erdoğan açıkladı! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL | VİDEO