Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı? Ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı, bayram ikramiyesi var mı?
Evde bakım maaşı yatan iller gündemde sıkça araştırılır oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen maaşların yatıp yatmadığı e-devlet sistemi üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri her ay il il gerçekleşiyor. Bakanlık tarafından, bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen evde bakım maaşı 2023 yılında son zamla birlikte 4 bin 336 TL oldu. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım maaşı alanlara sigorta yatacak mı?
25.05.2023 06:42 - Son Güncelleme: 25.05.2023 06:42
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı, Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, Evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı, bayram ikramiyesi var mı soruları yeni gelişmeler sonrası gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin bu ay hangi gün yatacağı merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar yatan illeri sorguluyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ve diğer son dakika gelişmeleri...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERE YATTI?
Mayıs ayı Evde bakım maaşı il il yatmaya başladı. İşte yatan iller listesi;
1- Edirne
2- Tokat
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Diyarbakır
6- Antalya
7- Karabük