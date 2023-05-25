Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı? Ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı, bayram ikramiyesi var mı?

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı, Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, Evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı, bayram ikramiyesi var mı soruları yeni gelişmeler sonrası gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin bu ay hangi gün yatacağı merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar yatan illeri sorguluyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ve diğer son dakika gelişmeleri...