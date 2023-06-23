7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...
Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayındaki zam oranı merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Temmuz ayında gerçekleşecek olan zam emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Ancak kesin zam oranını belirlemek için haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Bu oranlar doğrultusunda maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz'da duyurulmuş olacak.
23.06.2023 17:13 - Son Güncelleme: 23.06.2023 17:13
Emekliler temmuz ayında gerçekleşecek olan zam oranını merakla beklemeye başladı. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı temel alınarak belirlenecek olan Temmuz zammı, emeklilere ek iyileştirmelerle birlikte değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.