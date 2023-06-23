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Haberler Ekonomi 7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayındaki zam oranı merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Temmuz ayında gerçekleşecek olan zam emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Ancak kesin zam oranını belirlemek için haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Bu oranlar doğrultusunda maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz'da duyurulmuş olacak.

23.06.2023 17:13 - Son Güncelleme: 23.06.2023 17:13
7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

Emekliler temmuz ayında gerçekleşecek olan zam oranını merakla beklemeye başladı. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı temel alınarak belirlenecek olan Temmuz zammı, emeklilere ek iyileştirmelerle birlikte değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

6 AYLIK ORAN NE GETİRECEK?

Mevcut maaş: 7.500 TL
% 18.49 zamlı maaş: 8.886,75 TL

7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

Mevcut maaş: 7.600 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.005,24 TL

7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

Mevcut maaş: 7.700 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.123,73 TL
Mevcut maaş: 7.800 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.242,22 TL

7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

Mevcut maaş: 7.900 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.360,71 TL
Mevcut maaş: 8.000 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.479,20 TL

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