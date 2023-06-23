7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

Emekliler temmuz ayında gerçekleşecek olan zam oranını merakla beklemeye başladı. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı temel alınarak belirlenecek olan Temmuz zammı, emeklilere ek iyileştirmelerle birlikte değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.