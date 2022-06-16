Asgari ücret AGİ artışı gibi 5.940 TL olacak! Evli, çocuklu, bekar maaşında 1000 TL’lik ZAM!

Asgari ücret zammı için yapılan son açıklamalar vatandaşı iyice heyecanlandırmaya başladı. Hem çalışanların hem de işverenlerin gözü asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda enflasyona endeksli formüller üzerinde duruluyor. Yapılan hesaplamalarla birlikte 5 BİN 940 TL'lik bir artış olması bekleniyor. Peki, asgari ücrete kaç TL zam gelecek? Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte merak edilenler ve çeşitli formüllerle yeni maaş hesabı!