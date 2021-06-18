37.000 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz! Şaka değil gerçek! Vakıfbank'tan ucuz konut satışı başladı! Son teklifler alınıyor...
Vakıfbank tarafından Haziran ayına özel uygun fiyatlı konut satışı başladı. 37.000 TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olabilirsiniz! Bankalar tarafından satışa sunulan konutlar normal piyasadan daha ucuz oluyor. Bu nedenle vatandaşların ilk tercihleri arasında bankalar tarafından satılan icralık konutlar yer alıyor. Banka tarafından aldığı ev kredisini ödemeyenler taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani borcunu evi satarak tahsil eder. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur. İşte Vakıfbank'tan icralık ucuz konutların listesi!
Vakıfbank tarafından Haziran ayına özel uygun fiyatlı konut satışı başladı. 37.000 TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olabilirsiniz! Bankalar tarafından satışa sunulan konutlar normal piyasadan daha ucuz oluyor. Bu nedenle vatandaşların ilk tercihleri arasında bankalar tarafından satılan icralık konutlar yer alıyor. Banka tarafından aldığı ev kredisini ödemeyenler taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani borcunu evi satarak tahsil eder. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur. İşte Vakıfbank'tan icralık ucuz konutların listesi!
Bankadan Ev Almanın Avantajları
-- Emlakçı sorunu olmadığından ona verilecek olan komisyon bedeline gerek kalmaz.
-- Evin fiyatı birkaç bin daha düşmüş olur.
-- Taşınmazların değerini objektif piyasa koşulları belirler.
-- Evin en çabuk satılma değeri üzerinden tespitler yapılır.
-- Şişirilmiş yüzölçümleri için para ödemezsiniz.
-- Mülk olduğundan büyük değil tam metrekaresinden satılır.
-- Banka bünyesinden satılan evlerin vergi gibi borçları yoktur.
-- Ekstra bir maliyete evi aldığınızda katlanmak durumunda değilsiniz.
-- Mülkler ekspertiz tarafından bakılıp banka tarafından onaylandığı için yasal sorunu olmayan gayrimenkullerdir.
-- Üstelik bankalar KDV ödemez. Bu durumda sizden de KDV almayacaklar.
-- Bankalar KDV mükellefi olmadıkları için alırken KDV ödenmez.
Bankadan Ev Almanın Dezavantajları
-- Açık artırmada olan her mülk bir cevher değildir.
-- Eski, bakıma ihtiyacı olan bir ev olabilir çünkü ev sahibi ödeme yapamadıysa ciddi mali sorunları vardır ve mülkleriyle ilgilenmez.
-- Alacağınız mülk kentsel dönüşüm bölgesinde mi, depremden zarar görür mü vs. detaylarını incelemeniz gerekir.
-- Evi geri almak isteyen sahibi size dava açabilir.
-- Açık artırmadan mülk satın almak genellikle çok para gerektirir.
-- Her şirketin kendi ödemeleri vardır ve evi satın aldığınızda ön ödeme için bolca para vermeniz gerekebilir.
-- Yanınızda bir miktar hazır para bulundurmalısınız.
E İhale Yöntemi ile Ev Nasıl Alınır?
Ev almak isteyen vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra teklif ver butonuna basarak satılık konut için teklif veriyor. Son teklif veren kişinin üzerine 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmemesi halinde konut satışı tamamlanmış oluyor.
Yeni bir teklif verilmesi halinde bu süre otomatik olarak 30 dakika daha uzuyor.
30 dakikalık süre zarfında yeni bir fiyat teklifi verilmezse e ihale yöntemi ile satışa sunulan konut en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruma satılıyor.
İcradan Ev Nasıl Alınır?
Piyasa koşullarının çok altında satılması nedeni ile tercih edilen icradan satılık daireler verilen ilanlar üzerine satılıyor.
Belirli bir süre ilanda kalan daireler için icra ihaleleri düzenleniyor ve bu ihalede genelde açık artırma yöntemi ile en yüksek teklifi veren kişi icradan satılık daire almaya hak kazanmış oluyor.