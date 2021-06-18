37.000 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz! Şaka değil gerçek! Vakıfbank'tan ucuz konut satışı başladı! Son teklifler alınıyor...

Vakıfbank tarafından Haziran ayına özel uygun fiyatlı konut satışı başladı. 37.000 TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olabilirsiniz! Bankalar tarafından satışa sunulan konutlar normal piyasadan daha ucuz oluyor. Bu nedenle vatandaşların ilk tercihleri arasında bankalar tarafından satılan icralık konutlar yer alıyor. Banka tarafından aldığı ev kredisini ödemeyenler taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani borcunu evi satarak tahsil eder. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur. İşte Vakıfbank'tan icralık ucuz konutların listesi!