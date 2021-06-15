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ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla evinizi baştan aşağı yenileyin! 10 TL indirim fırsatıyla çılgına döndürecek kampanyalar!

ŞOK 16 Haziran kataloğuyla ev yenileme fırsatı! Sabah saatleriyle birlikte pek çok ürün raflarda yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta Desen Tabure, Elit Rattan Desen Koltuk, Amboss Aquamarine Çatal Kaşık Bıçak Seti, 50x65x15 cm Çantalı Vakumlu Hurç, Yazlık Elek Desenli Avize, 3 Ayaklı Lambader, Gokidy Led Tekerlekli Scooter, Dolap İçi Düzenleyici, Melamin Dikdörtgen Tepsi, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, Kobalta Oturma Grubu, 3 Kişilik Salıncak, Katlanır Yatak, Elit Rattan Desen Masa, Elit Rattan Desen Sehpa, Elit Rattan 2'li Esnek Buzluk, 6'lı Melamin Çay Tabağı ve çok daha fazla ürün yer alıyor.

15.06.2021 23:51 - Son Güncelleme: 15.06.2021 23:51
ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla evinizi baştan aşağı yenileyin! 10 TL indirim fırsatıyla çılgına döndürecek kampanyalar!

ŞOK 16 Haziran kataloğunda yok yok! Evinizi baştan aşağı yenileyeceksiniz! Sabah saatleriyle birlikte pek çok ürün raflarda yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta Desen Tabure, Elit Rattan Desen Koltuk, Amboss Aquamarine Çatal Kaşık Bıçak Seti, 50x65x15 cm Çantalı Vakumlu Hurç, Yazlık Elek Desenli Avize, 3 Ayaklı Lambader, Gokidy Led Tekerlekli Scooter, Dolap İçi Düzenleyici, Melamin Dikdörtgen Tepsi, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, Kobalta Oturma Grubu, 3 Kişilik Salıncak, Katlanır Yatak, Elit Rattan Desen Masa, Elit Rattan Desen Sehpa, Elit Rattan 2'li Esnek Buzluk, 6'lı Melamin Çay Tabağı ve çok daha fazla ürün yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla evinizi baştan aşağı yenileyin! 10 TL indirim fırsatıyla çılgına döndürecek kampanyalar!

Kobalta Oturma Grubu 999 TL,

3 Kişilik Salıncak 349 TL,

Akdeniz Soft Touch Aile Boyu Çaydanlık 119 TL,

ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla evinizi baştan aşağı yenileyin! 10 TL indirim fırsatıyla çılgına döndürecek kampanyalar!

Katlanır Yatak 269 TL,

Elit Rattan Desen Masa 149 TL,

Elit Rattan Desen Koltuk 74,90 TL

ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla evinizi baştan aşağı yenileyin! 10 TL indirim fırsatıyla çılgına döndürecek kampanyalar!

Elit Rattan Desen Sehpa 24,95 TL,

Elit Rattan Desen Tabure 14,95 TL,

3 Ayaklı Lambader 59,90 TL,

ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla evinizi baştan aşağı yenileyin! 10 TL indirim fırsatıyla çılgına döndürecek kampanyalar!

Yazlık Elek Desenli Avize 39,95 TL,

84 parça Amboss Aquamarine Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.299 TL,

3'lü Vakumlu Hurç Seti 22,95 TL,