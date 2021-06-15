ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla evinizi baştan aşağı yenileyin! 10 TL indirim fırsatıyla çılgına döndürecek kampanyalar!

ŞOK 16 Haziran kataloğunda yok yok! Evinizi baştan aşağı yenileyeceksiniz! Sabah saatleriyle birlikte pek çok ürün raflarda yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta Desen Tabure, Elit Rattan Desen Koltuk, Amboss Aquamarine Çatal Kaşık Bıçak Seti, 50x65x15 cm Çantalı Vakumlu Hurç, Yazlık Elek Desenli Avize, 3 Ayaklı Lambader, Gokidy Led Tekerlekli Scooter, Dolap İçi Düzenleyici, Melamin Dikdörtgen Tepsi, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, Kobalta Oturma Grubu, 3 Kişilik Salıncak, Katlanır Yatak, Elit Rattan Desen Masa, Elit Rattan Desen Sehpa, Elit Rattan 2'li Esnek Buzluk, 6'lı Melamin Çay Tabağı ve çok daha fazla ürün yer alıyor.