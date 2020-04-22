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SGK'dan 801 TL! Tüm SGK ödeneklerine zam geldi! Emzirme ücreti, cenaze ödeneği, çeyiz parası ne kadar oldu?

SGK, sigortalıların 2020 yılında ödeyeceği prim tutarlarını ve ödenekleri açıkladı. Buna göre, 4/a ve 4/b'li sigortalılar ve hak sahiplerine ödenecek emzirme ödeneği ile cenaze ödeneği artırıldı. Primini kendi ödeyenler geçen yıl bir ay için 26 günlük prim ödemesi yaparken, bu yıl 27 gün üzerinden prim ödeyecekler. 4/a ve 4/b sigortalısı kadınlar ile eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk için yapılan bir defalık emzirme ödeneği, 2019 yılı için yüzde 11.84 olarak açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranında artırıldı. Emzirme ödeneği 180 TL'den 202 TL'ye yükseltildi.

22.04.2020 17:43 - Son Güncelleme: 22.04.2020 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





