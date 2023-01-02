70.18 TÜFE tahminiyle ek zam! Polise 18.892,50, doktora 25.909,68, hemşireye 16.255,22, vaize 17.525,07... 2023 OCAK YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU!

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında. İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu zam oranı refah payı 10 puan olursa yüzde 25.91'i, 15 puan olursa yüzde 30.91'i bulacak.