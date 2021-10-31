700 TL gıda yardımı başvuru formu! İhtiyaç sahiplerine 700 TL veriliyor mu? Bakanlık, belediye, kaymakamlık yardımları!

Maddi olarka hayatını devam ettirmekte zorlanan vatandaşlara devlet el uzatmaya devam ediyor ve farklı pek çok kategoride yardımlar veriliyor. İhtiyaç sahiplerine 700 TL para verildiği iddiaları gündemde olduğu için 700 TL gıda yardımı başvuru formu araştırmaları da artıyor. Direkt 700 TL para yardımı değil bakanlık, belediye, kaymakamlık tarafından birebir ürün destekleri sağlanıyor. Bakanlık, belediye, kaymakamlık yardımlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.