700 bin kişiye %45 zam + Refah payıyla maaş tablosu şekillendi! Toplu İş Sözleşmesi için Meclis butonu açıldı! KAMU İŞÇİSİ ZAMMINDA FİNALE SON 1! 4D'liler, Memurlar...
700 bin kamu işçisi için toplu sözleşme görüşmeleri son virajına girdi. Hükümet, son teklifini bu Cuma günü (5 Mayıs) vererek tarafların uzlaşmasını bekleyecek. Kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı henüz netleşmedi. Ancak sendikaların talebi enflasyon oranı kadar zam yapılması yönünde. Yani, yüzde 20 civarında bir zam talep ediliyor. Son kararın ne olacağı bugün belli olacak.
700 binden fazla kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için nefesler tutuldu. Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" bilgisini verdi. Bu nedenle gözler 5 Mayıs'a kilitlendi. Peki, kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? İşte yeni maaş tablosuna dair merak edilenler!
PAZARLIK 'ZAM'ANI
700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" bilgisini verdi.
Hükümetin kamu işçileri zam teklifi için nefesler tutuldu. 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni gelişmeyi Bakan Bilgin duyurdu. Toplu İş Sözleşmesi zam pazarlığında tarih belli oldu.
700 bin kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi için tarih belli oldu. Bakan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katılırken, Toplu İş Sözleşmesi için önemli açıklamalar yaptı.
KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN BAKAN BİLGİN'DEN YENİ TEKLİF SİNYALİ
700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız.