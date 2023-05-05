700 bin kişiye %45 zam + Refah payıyla maaş tablosu şekillendi! Toplu İş Sözleşmesi için Meclis butonu açıldı! KAMU İŞÇİSİ ZAMMINDA FİNALE SON 1! 4D’liler, Memurlar...

PAZARLIK 'ZAM'ANI



700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" bilgisini verdi.