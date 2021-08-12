2022-2023 emekli maaşları belli oluyor: 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17...

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunu 2 Ağustos'ta yaptıklarını anlatan Yalçın, "Ardından komisyon çalışmaları süreci oldu. Taleplerin tasnifi yapıldı. Şu an masa müzakereye hazır hale geldi. Bugünden itibaren müzareye başlayacağız. Önümüzde yasal takvime göre 11 günlük süre kalıyor. 22 Ağustos itibariyle görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanaca" diye konuştu.