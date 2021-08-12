2022-2023 emekli maaşları belli oluyor: 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17...
6 milyon kişiye 2 yıllık zam teklifi bugün geliyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 'Teklif, memur ve emekliyi hayal kırıklığına uğratmamalı' dedi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma Bakanlığı'na 26 Temmuz'da sunduklarını anımsattı.
12.08.2021 07:00
- Son Güncelleme: 12.08.2021 07:00
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma Bakanlığı'na 26 Temmuz'da sunduklarını anımsattı.
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunu 2 Ağustos'ta yaptıklarını anlatan Yalçın, "Ardından komisyon çalışmaları süreci oldu. Taleplerin tasnifi yapıldı. Şu an masa müzakereye hazır hale geldi. Bugünden itibaren müzareye başlayacağız. Önümüzde yasal takvime göre 11 günlük süre kalıyor. 22 Ağustos itibariyle görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanaca" diye konuştu.