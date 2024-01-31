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Tarih belli: Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik müjdeli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, bu hafta içinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam farklarının ödeneceğini bildirdi. Bu süreçte kök aylıklar, 11.68 puanlık refah payına dayalı olarak yeniden hesaplandı, ve emeklilere yapılacak ek ödemenin toplamda yaklaşık 50 milyar lira civarında olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 10:36 Güncelleme 31 Ocak 2024, 10:34
Tarih belli: Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılı için açıkladığı ek zam müjdesi, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını yüzde 42,62 olarak belirlemişti. Ancak, daha sonraki açıklamalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik daha yüksek bir zam oranı olan yüzde 49,25'in uygulanacağını duyurdu. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Tarih belli: Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 2

BU HAFTA HESAPLARDA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkları bu hafta hesaplara geçecek.

Tarih belli: Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilen yasa teklifinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu zam farkını hesaplara yatırmaya başlayacak.

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