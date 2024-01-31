Tarih belli: Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik müjdeli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, bu hafta içinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam farklarının ödeneceğini bildirdi. Bu süreçte kök aylıklar, 11.68 puanlık refah payına dayalı olarak yeniden hesaplandı, ve emeklilere yapılacak ek ödemenin toplamda yaklaşık 50 milyar lira civarında olması bekleniyor.