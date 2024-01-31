Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik müjdeli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, bu hafta içinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam farklarının ödeneceğini bildirdi. Bu süreçte kök aylıklar, 11.68 puanlık refah payına dayalı olarak yeniden hesaplandı, ve emeklilere yapılacak ek ödemenin toplamda yaklaşık 50 milyar lira civarında olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılı için açıkladığı ek zam müjdesi, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını yüzde 42,62 olarak belirlemişti. Ancak, daha sonraki açıklamalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik daha yüksek bir zam oranı olan yüzde 49,25'in uygulanacağını duyurdu. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?
BU HAFTA HESAPLARDA
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkları bu hafta hesaplara geçecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilen yasa teklifinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu zam farkını hesaplara yatırmaya başlayacak.