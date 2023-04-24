700 bin kamu işçisi için son 6 gün virajı! Toplu iş Sözleşmesi’nde Meclis imzası! %45 EK ZAM + 15 bin TL kök maaş teklif edildi! Kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için kritik hafta geldi, çattı. Yapılacak sözleşmenin 1 Mayıs'tan önce imzalanması bekleniyor. Son olarak taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak teklifin güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı. İşçi tarafı hükümetten gelecek yeni teklifleri bekliyor. Peki, Kamu işçisi zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...