700 bin işçiye toplu sözleşme zammı! %15 Refah Payı + %45 EK ZAM + 2.500 TL sosyal yardım ilavesi! Kamu çerçeve protokolü imzalanıyor! 15 BİN TL brüt maaş...

Toplu iş sözleşmesi için yeni gelişmeler yaşanıyor. 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturuldu. Şimdi gözler onay sürecine ve Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki, 700 bin işçinin maaşı kaç TL olacak? İşte tüm gelişmeler haberimizde...