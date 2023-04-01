RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme....

EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme....

Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca emekli ve memur 2023 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranını merak ediyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. Peki, emekli ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak? İşte detaylar.

takvim.com.tr
01.04.2023 12:06 - Son Güncelleme: 01.04.2023 12:06
EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme.... %37 EK ZAM + Memura 15 P. Refah payı KESİNLEŞTİ!

Milyonlarca emekli ve memur yılın 2. zammı için büyük bir merakla temmuz ayını bekliyor. Öte yandan emeklilere yapılan 7.500 TL taban maaş artışıya birlikte memurlarda da ara zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışanlar, "memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar Ocak ve Şubat enflasyon farkı yüzde %9,8 olurken, memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.000 TL'ye ulaştı. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu hesabı haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme.... %37 EK ZAM + Memura 15 P. Refah payı KESİNLEŞTİ!

TBMM Genel Kurulu'nda İstiklal madalyası verilmiş bulunan vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme.... %37 EK ZAM + Memura 15 P. Refah payı KESİNLEŞTİ!

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme.... %37 EK ZAM + Memura 15 P. Refah payı KESİNLEŞTİ!

BAYRAM ÖDEMELERİ 2 BİN TL

Kabul edilen maddelere göre, İstiklal madalyası verilmiş Türk vatandaşları ilke Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması'na kadar Kore'de fiilen savaşmış Türk vatandaşlarına asgari ücret tutarında aylık bağlanacak.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme.... %37 EK ZAM + Memura 15 P. Refah payı KESİNLEŞTİ!

Yargıtay, Danıştayı Birinci Başkanları ve Bazı üyelerine ek tazminat ödenecek. Devlet Üstün Fedakarlık madalyası Cumhurbaşkanı kararı ile afetlerde fedakarlık, başarı gösteren Türk vatandaşlarına verilecek.

SON DAKİKA