EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL + 1.300 TL İntibak! %114 Kümülatif, Toplu Sözleşme....

Milyonlarca emekli ve memur yılın 2. zammı için büyük bir merakla temmuz ayını bekliyor. Öte yandan emeklilere yapılan 7.500 TL taban maaş artışıya birlikte memurlarda da ara zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışanlar, "memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar Ocak ve Şubat enflasyon farkı yüzde %9,8 olurken, memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.000 TL'ye ulaştı. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu hesabı haberimizde...