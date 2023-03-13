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Haberler Ekonomi 700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...

700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...

Kamuda yer alan 700 bin işçinin artış oranları belirlenmeye başlayacak. Bu kapsamda, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Memurlara yılbaşında refah payı dahil yüzde 30 zam yapıldı. İşçi tarafı da memura verilen zamma göre hareket ediyor. Peki, 700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika gelişme var mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.03.2023 15:55 - Son Güncelleme: 13.03.2023 15:55
700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...

Kamudaki 700 bin işçi için geri sayım başladı. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Peki, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşçilere ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

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700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...

TEKLİF 'ZAM'ANI! 700 BİN İŞÇİYE TOPLU SÖZLEŞME

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...

TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere depremler nedeniyle verilen ara sona erdi. Gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.

700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...

Son dakika haberi...Kamu kurumlarında görev yapan 700 bin işçi için zam pazarlığı yeniden başlıyor. Deprem felaketi sebebiyle ara verilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yeniden yapılacak.

700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

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