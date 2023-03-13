700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...
Kamuda yer alan 700 bin işçinin artış oranları belirlenmeye başlayacak. Bu kapsamda, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Memurlara yılbaşında refah payı dahil yüzde 30 zam yapıldı. İşçi tarafı da memura verilen zamma göre hareket ediyor. Peki, 700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika gelişme var mı? İşte detaylar...
Kamudaki 700 bin işçi için geri sayım başladı. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Peki, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşçilere ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...
TEKLİF 'ZAM'ANI! 700 BİN İŞÇİYE TOPLU SÖZLEŞME
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.