700 bin işçiye toplu sözleşme son dakika! Kamu işçi maaşlarına %30 zam gelecek mi? Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalanıyor! Bakanlıklar, hastanelerde çalışanlar...

Kamudaki 700 bin işçi için geri sayım başladı. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Peki, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşçilere ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...